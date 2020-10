Rafa Nadal no para de recibir elogios. No para de recibir merecidos elogios. El último, tras conquistar su 13º Roland Garros, ha sido de Luis Enrique, seleccionador de España. El asturiano se ha rendido ante el balear, y no solo por lograr su victoria 100 en París y su Grand Slam 20.

"Más allá de las victorias, me quedo con algunas de las derrotas en las que Nadal ha dado lecciones de vida", dice el asturiano.

Para Luis Enrique, el valor de Nadal va más allá que lo que dicen sus triunfos: "Le felicitamos por sus éxitos, pero también por cómo reconoce la derrota y felicita a los rivales".

"Es un orgullo para nuestro país", concluyó Luis Enrique sobre Rafa Nadal en su rueda de prensa previa al partido que España jugará ante Ucrania.

Nadal barrió a Djokovic en Roland Garros. El balear derrotó por la vía rápida al número 1 del mundo del tenis en tres sets y con un comienzo arrollador, haciéndole un 6-0 al según el ranking mejor jugador del planeta.

A pesar de que en el tercer set trató de reaccionar, Djokovic claudicó ante Nadal en un partido que supuso su victoria 100 en Roland Garros.

Con su Grand Slam número 20, Nadal ha igualado a Roger Federer en la cima del mundo del tenis y, de ganar otro título en uno de los grandes, será el jugador más laureado en solitario de la historia de ese deporte.

Por su parte, España juega ante Ucrania su cuarto partido de la liguilla de la UEFA Nations League. Los pupilos de Luis Enrique, tras tres duelos, están invictos y suman 7 puntos.

