"Nadal no tiene posibilidades", dijo Ivanisevic antes de la final de Roland Garros entre Rafa y Novak Djokovic. Lo dijo, además, convencido. Lo dijo sabiendo cómo de competitivo es el tenista balear y cómo se las gasta en la tierra batida de París. Lo dijo... y no debió hacerlo, pues el mallorquín no solo ganó sino que arrolló al serbio en tres sets para seguir siendo leyenda.

Para conquistar, desde que debutase en 2005, otro Roland Garros. Porque a Nadal le da igual que sea primavera, verano, otoño o invierno. Porque Rafa, si se trata de 'campeonar' en París, tan solo tiene en mente la idea de ganar, de ganar, de ganar y de volver a ganar. Y así hasta 13 veces. O hasta 12+1 veces.

Y qué mejor forma de demostrar ese ADN ganador, ese gen campeón que se tiene o que no se tiene, que empezar con un señor rosco en el primer set. Con un 6-0. Con una manga en blanco que desestabilizó por completo a Djokovic y posiblemente también a Ivanisevic.

Fue un rodillo. Que si te gano mi saque, que si rompo el tuyo. Que si no te doy la más mínima opción... Y así hasta ver un 6-0. 'Nole', si miraba al marcador, veía un 0. La nada a la que Nadal, con su juego, había reducido su tenis en la arena de París.

Djokovic, casi una hora para ganar... un juego

Djokovic necesitó casi una hora de partido para poder ganar tan solo un juego a Nadal. De poco le sirvió, porque luego Rafa ganó su saque, rompió hasta en dos ocasiones el del serbio y se puso 5-1 en el segundo set.

Ambos ganaron sus saques, y la segunda manga acabó 5-2 y con un Nadal bordando su tenis: apenas cometió tres errores no forzados en las menos de dos horas que se llevaban de final ante el número 1 del ránking de la ATP.

Rotura en el tercer set... y primer 'break' de 'Nole'

El tercer set empezó mejor para Djokovic. A diferencia del primero y el segundo, en esta ocasiones aguantó su saque dos veces. En el quinto juego ya no pudo más. Nadal encendió la maquinaria y, tras mantenerse firme, le hizo un 0-40 al serbio para tener hasta tres bolas de 'break'.

Con una le bastó. El marcador estaba 3-2 y ya solo quedaba hacer lo que había hecho hasta ese momento. Estar seguro, guardar a buen recaudo sus saques y no cometer errores no forzados. No le fue fácil, pues 'Nole' ya no tenía nada que perder y la presión era nula. El 'contrabreak' se sentía en el ambiente en el sexto juego y lo logró. Tres a tres. Y es que no iba a ser tan sencillo.

Pero Rafa es mucho Rafa. Con el 5-5, y con Djokovic sacando, doble falta de 'Nole' y nuevo 'break' para Nadal y tener así en su saque una nueva victoria en París. Cumplió, y otro Roland Garros para su vitrina.

La victoria 100 para el 13º Roland Garros

Al final, victoria para Rafa Nadal en la tierra de París. Victoria número 100 para el tenista balear. Victoria para, de nuevo, conquistar la Copa de los Mosqueteros. Y ya van 13... Y ya van 20 Grand Slams, los mismos que Roger Federer.

