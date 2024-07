La selección española logró derrotar a Francia en la semifinal de la Eurocopa 2024 después de protagonizar una gran remontada. Los goles de Lamine Yamal y de Dani Olmo pusieron a todos los aficionados españoles de pie en una noche de martes que acabó con el sueño francés de llegar a la final y ganar su tercera Eurocopa.

Ayer ningún aficionado español se quiso perder la cita contra Francia, aunque algunos como Carlos Alcaraz, estaban ocupados. El murciano celebró ayer desde Londres los goles de la selección, aunque se perdió la remontada por la rueda de prensa post partido.

Al salir de la sala, le informaron del resultado de España y le avisaron que la selección había remontado a Francia. La reacción de Carlos dejaba clara su satisfacción por el resultado, algo que se vio más claro cuando gritó: "¡Vamos!".

When you come out of press and see Spain are winning...@carlosalcaraz | #Wimbledon | #Euro2024pic.twitter.com/zlfdCcyVJL