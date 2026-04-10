"La relación ahora es diferente"
Ferrero se sincera: ¿Ha vuelto a hablar con Carlos Alcaraz?, ¿Sinner quiere ficharle?
Juan Carlos Ferrero ha hablado sin tapujos sobre la posibilidad de entrar al mayor rival de su expupilo.
"¿Temía que el cambio de entrenador pudiese afectar a Carlos Alcaraz?": esta es una de las cuestiones que le han planteado a Juan Carlos Ferrero durante una entrevista en 'El País'.
El entrenador valenciano, que rompió con el murciano en diciembre, afirma que siempre pensó que su ausencia en el box del número 1 no se notaría tanto.
"A nivel mental una ruptura siempre cuesta cuando has trabajado tanto tiempo con una persona. Pero a nivel tenístico no lo creía. Carlos es muy bueno. Samuel López es un entrenador con mucha experiencia y con una forma de trabajar muy parecida a la mía, así que sabía que no le iba a afectar demasiado", ha explicado.
Ferrero reconoce que estaba triste primero, luego apenado: "Sí. Cuando hay una ruptura así te sientes triste al principio y luego te queda una sensación de pena por una relación tan bonita que se termina. Pero cada uno tiene que seguir adelante. Él lo ha hecho y está jugando bien y contento. Yo también estoy tranquilo, trabajando en la academia y viendo nuevos proyectos".
Paralelamente, el entrenador habla abiertamente sobre las informaciones que apuntaban a que podría entrenar a Sinner: "Rumores. Yo no he tenido ningún contacto con Jannik. Con otros jugadores sí, pero con él no".
Por último, 'Juanki' se ha sincerado cuando le preguntan si ha vuelto a hablar con Alcaraz: "Sí. Le escribí en Australia y también al equipo. Luego en Doha le volví a escribir. La relación ahora es diferente. Hay más distancia y ya no hablamos como antes, pero seguimos en contacto".