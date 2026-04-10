El increíble dato con el que Alcaraz supera al 'Big 3' tras ganar a Bublik en Montecarlo

El tenista español es el cuarto jugador de la historia que menos partidos ha necesitado para llegar a las 300 victorias, por delante de Nadal, Djokovic o Federer.

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en semifinales del Masters 1000 de Montecarlo tras vencer a Aleksandr Búblik en poco más de una hora por 6-3, 6-0. El murciano ha pasado por encima al kazajo sobre todo en un segundo set brutal, aunque esta victoria del español no es un simple pase a semifinales, sino que el de El Palmar ha entrado en el club de las 300 victorias a nivel de tour.

El tenista español solo ha necesitado 367 partidos para lograr esta hazaña superando a grandes nombres del tenis. Alcaraz ha conseguido llegar a esta cifra antes que todo el 'Big 3'. Rafa Nadal la consiguió con 373 partidos jugados, mientras que a Djokovic o Federer les costó más de 400 partidos.

Además, Carlos ha empatadoa 367 encuentros conJohn McEnroe y solo se ha quedado por detrás de Jimmy Connors con 365 y de Rod Laver, quien lidera esta estadística después de alcanzar la victoria 300 después de solo 355 partidos jugados.

Un hito más en la carrera deportiva de el jugador español, que sigue haciendo historia en el tenis. Ahora solo le queda un partido más para plantarse en otra final de Masters 1000, lo que sería una forma fantástica de empezar la temporada de tierra batida.

El rival de Carlos en 'semis' saldrá del enfrentamiento entre Valentin Vacherot y Álex De Miñaur. En una hipotética final, al murciano le esperaría o bien Jannik Sinner o bien Alexander Zverev, los otros dos integrantes de la semifinales.