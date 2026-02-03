La crítica de Toni Nadal a Carlos Alcaraz por olvidarse de Ferrero: ¡Pone de ejemplo a Rafa!

El tío y exentrenador de Rafa Nadal considera que el número 1 del mundo se equivocó al no mencionar a Juan Carlos Ferrero entre sus agradecimientos.

"A mí no me hubiese gustado que Rafa hubiese dicho..."

Más allá de la remontada ante Novak Djokovic en la final del Open de Australia y de la consecución de su séptimo Grand Slam, llamó mucho la atención entre los aficionados que Carlos Alcaraz no mencionase a Juan Carlos Ferrero en su discurso en la Rod Laver Arena.

El murciano sí tuvo palabras de agradecimiento para su actual entrenador, Samuel López, pero se olvidó del valenciano, con el que estuvo durante siete años y del que se separó en diciembre.

En declaraciones a 'Onda Cero', Toni Nadal se mostró muy contundente con el número 1 del mundo por no tener ese detalle.

"Está muy bien que Alcaraz ponga en valor a Samu López pero hay que acordarse también de Ferrero y su trabajo esos siete años. No sé cómo terminó la relación entre ambos pero cuando dijo eso me supo mal", arrancó.

El tío y exentrenador de Rafa Nadal considera que Ferrero tiene gran parte de culpa en el logro de Carlitos: "Estoy convencido de que Samuel López ha hecho un gran trabajo en estos dos meses, pero no se puede olvidar el trabajo de Ferrero durante tantos años".

De hecho, puso el ejemplo de su sobrino: "A mí no me hubiese gustado que nada más dejar a Rafa él hubiese dicho esas cosas de Carlos Moyá".

Paralelamente, y como no puede ser de otra forma, elogió al de El Palmar: "La capacidad de Alcaraz es altísima porque lo tiene todo, y además no veo que tenga rivales que le puedan inquietar mucho salvo Sinner y Zverev. Al final les inquietan los jóvenes, como le pasó a Federer con Nadal y a Nadal con Djokovic".

"Me parecía muy difícil que Djokovic hubiera ganado a Alcaraz en cinco sets. Y ahora hay que preguntarse dónde puede llegar. Pero Alcaraz ha dejado claro que también quiere ser el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slam el mismo año", zanjó.