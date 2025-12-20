La advertencia que un extenista lanza a Alcaraz tras su separación con Ferrero: "Será difícil..."

Greg Rusedski ha sido el último en comentar la noticia que ha paralizado el mundo del tenis este final de año. El canadiense ha compartido sus opiniones sobre la decisión y deja un aviso claro al murciano acerca de su futuro.

La separación de caminos entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ha supuesto un "shock" total en el mundo del tenis. El final de esta relación tras más de siete años plagados de éxitos está dando mucho que hablar, Greg Rusedski ha sido el último.

"No sabemos de quién fue la decisión, pero ¿quién puede creerlo?", declaró el canadiense. Aún sin dar crédito, el exnúmero 4 del ranking ATP alababa el trabajo realizado por ambos: "Ganas el premio al mejor entrenador del año, Alcaraz es el mejor jugador del año y el número uno del mundo, y de repente rompe con su entrenador".

Respecto a los motivos de la ruptura, Rusedski tiene su propia opinión: "Sabemos que no tiene nada que ver con las finanzas, ya que ha firmado un nuevo contrato importante con 'Nike', y creo que se trata de la relación y la comunicación".

Para el extenista, la influencia del valenciano en la vida de Carlos pudo haber sido el detonante de la decisión: "Obviamente esto es un desacuerdo sobre el entrenamiento o demasiadas exhibiciones. Parece que Ferrero está luchando con Alcaraz porque el jugador quiere disfrutar de su vida. Si eres feliz fuera de la cancha, juegas mejor, y si intentas cambiar la personalidad de alguien, puede ser más difícil".

También aprovechó para comentar la remota posibilidad de ver a Rafa Nadal como entrenador del murciano: "No lo veo renunciando a todo para volver al tenis".

Finalmente, dejó un mensaje de aviso muy claro para Alcaraz en unas declaraciones recogidas por 'Punto de Break': "Esperaba que esta relación durara toda su carrera. Nadie le diría que no a entrenar a Carlos Alcaraz si te llama, pero lo tendrá muy difícil para reemplazar a Juan Carlos Ferrero".