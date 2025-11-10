"O juegas bien o te comen": Carlos Alcaraz explica la realidad de las ATP Finals

El murciano ha puesto en valor el nivel de la Copa de Maestros, donde compiten los "ocho mejores del mundo".

Tras vencer a Alex de Miñaur para despejar dudas después de su eliminación en primera ronda del Masters 1000 de París, Carlos Alcaraz se mostró pletórico.

El murciano arrancó con victoria en dos sets su estreno en las ATP Finals, por lo que solo necesita ganar dos partidos más para terminar el año como número 1.

"Estoy luchando no solamente por levantar el trofeo, sino también por el primer puesto de la clasificación mundial", explicó Alcaraz.

Eso sí, sabe que en Turín la competencia es máxima: "Soy consciente de que estamos los ocho mejores del mundo, aquí o juegas bien o te comen, eso te ayuda a estar concentrado todo el rato en cada golpe y en cada momento".

"Este torneo es realmente importante, es un torneo donde quiero hacerlo genial, quiero ganarlo algún día. Gracias a todo esto vengo motivado con ganas de ofrecer un gran nivel", zanjó Carlitos.