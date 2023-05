"Rafa Nadal se enfrenta a una humillante caída en el ranking después de Roland Garros": este es el tendencioso titular que ha criticado duramente Andy Roddick en redes sociales.

El exnúmero 1 del mundo y ganador del Open de Estados Unidos en 2003 ha tachado de "estúpida" la noticia que carga contra el ganador de 23 Grand Slams.

"Menudo titular tan estúpido... Rafa nunca tendrá una humillación asociada con su vida. Este chico lo hace todo bien. Este titular es una tontería", reza su mensaje en redes que cita la noticia.

What a dumb stupid headline ……. Rafa will never have humiliating associated w his life. Guy does everything right. This is dumb. https://t.co/GUHJSgQ5Rv