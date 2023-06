Novak Djokovic se convirtióen Roland Garros en el tenista más laureado de la historia del ATP, y en el Grand Slam parisino también desveló que su su arma secreta para "dar lo mejor en la cancha" era el TaoPatch Sport'.

El disco plateado que lleva en el pecho le hace mejorar la simetría de la pelvis y los miembros inferiores, tener una mayor activación muscular, equilibrio y aceleramiento del posentrenamiento.

Este tratamiento de nanotecnología le ha hecho llegar a sus a 23 grandes torneos, y ser candidato en Wimbledon para el 24, con 36 años. Debido a esta ayuda que es una gran innovación, hace años no existía y alguno como Federer no podían hacer uso de ello, la campeona olímpica de curling, Eve Muirhead piensa que Djokovic "no puede ser considerado 'GOAT'".

"Federer estaba en su mejor momento antes de que Djokovic alcanzara su cima, eso está claro", dijo en 'The Courier'. "No hay duda de que el cuerpo de Djokovic se ha construido mejor que el de los otros dos para evitar lesiones y darle un juego en toda la cancha", añadió.

"Su flexibilidad y durabilidad son increíbles", asumió la campeona. "En mi deporte, el curling, no existe un físico ideal para un jugador de élite...pero en el tenis, se podría estar mucho más cerca de decir que sí lo hay", explicó Eve. Un pensamiento similar a ella es el que tiene Ben Bramble en 'The Guardian'.

Djokovic tiene el físico ideal para un jugador de élite

Par el filósofo australiano y experto en tenis, 'Nole' ha sabido combinar su talento con los beneficios que le brinda la tecnología para sacar lo mejor de su juego. "Djokovic no mide 3 metros, pero es extremadamente rápido y flexible", indicó.

"Es, como se suele decir, 'el hombre de goma'. Es una ventaja física inmensa, le permite alargar los puntos y machacar a sus rivales", expresó Ben Bramble en 'The Guardian'.

El tenista serbio no es el deportista con más abdominales, ni el que más destaque por su musculatura, pero tiene unas ventajas que no tienen el resto.

"Sus habilidades como recuperador y defensor, e incluso como estratega que hace correr a sus adversarios, forman parte de su grandeza", indició. Pero sus ventajas físicas, al mismo tiempo, reducen la grandeza de sus logros", concluyó Ben.