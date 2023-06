La leyenda del tenisRoger Federer se ha sumado a la lista de personas relacionadas con el mundo de este deporte que están respondiendo a la pregunta de quién es el mejor de la historia. El debate se ha vuelto a reactivar después de que Novak Djokovicse proclamara campeón de Roland Garros y se convirtiera en el jugador con más Grand Slams de la historia (23).

Federer ha recibido un homenaje en el ATP 500 de Halle, torneo que ganó 10 veces a lo largo de su carrera. A raíz de este evento el suizo concedió una entrevista a 'Tagesanzeiger' en la que hizo varias reflexiones sobre su carrera y el mundo del tenis.

A Roger le han preguntado sobre si considera que Djokovic es el mejor ahora que es el que más grandes tienes: "No lo sé. ¿Qué es mejor, ganar Wimbledon a los 17 como Becker o París a los 36 como Novak? No sé. Lo que ha logrado es absolutamente gigantesco. Podría ser suficiente. Pero creo que mientras Rafa siga jugando también no puedes responder eso definitivamente todavía".

El ganador de 20 Grand Slams sigue sin dar por muerto aRafa Nadal y lo ve compitiendo de nuevo a máximo nivel.

Federer habló de su relación con el tenis después de su retirada: "Si el cuerpo estuviera en plena forma, probablemente jugaría algunas exhibiciones. Todavía voy al gimnasio cuatro o cinco veces por semana y trato de poner mi cuerpo en forma con la rodilla. Por eso no siento que me esté perdiendo nada".