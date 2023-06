Carlos Alcaraz siempre ha reconocido que su mayor lamento es no haber podido jugar ante Roger Federer, un tenista al que siempre ha tenido como referencia por su juego al tener un talento diferente al del resto.

En el debut sufrido de Carlitos en Queens, el murciano admitió seguir la filosofía de Nadal para sacar adelante el partido, y además tuvo buenas palabras hacia el suizo en rueda de prensa.

Tampoco se olvidó de Andy Murray, otro experto sobre el verdín: "Hablando por mí, me gusta ponerme vídeos de Federer, de Murray, que son dos de los jugadores que mejor se mueven en hierba".

"Ya no es cómo golpean, porque cada uno tiene su estilo, pero ver cómo se mueven, e intentar imitarlos...", explica. Y es que, a pesar de que no tiene mucha experiencia sobre la hierba, Alcaraz sabe que copiar a los más grandes le hará mejor jugador. El camino del éxito llegará gracias aNadal y Federer.

Carlitos no metió en su comparación a Djokovic, un caso aparte que no pierde en Wimbledon desde 2017: "No voy a hablar de Djokovic porque resbala como si fuera tierra y eso no va a ser mi caso".

Ante el checo Jiri Lehecka en la segunda ronda de Queens, Alcaraz seguirá mostrando en la pista detalles en su juego propios de los más grandes de la historia.