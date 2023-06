Carlos Alcarazaterrizó el pasado fin de semana en Queen's, dónde jugará el ATP 500 a modo de preparación para Wimbledon, que dará comienzo el próximo 3 de julio. El tenista murciano ha analizado en su llegada a Inglaterra el momento físico que atraviesa y las posibles complicaciones que podría encontrarse sobre hierba.

Alcaraz ha hablado sobre las primeras sensaciones que ha tenido sobre el 'verde': "Tengo que adaptar mis movimientos y mis golpes a la hierba, pero estoy muy contento con los entrenamientos que he hecho aquí".

Para el tenista español quizás se trate de la superficie en la que menos cómodo se siente y dónde más complicado le es desplegar su juego, y eso él lo sabe: "La parte más difícil es moverse bien sobre la hierba. Hay que tener más cuidado que en otras superficies, así que, para mí, moverme en hierba es lo más complicado... Para mí es más agotador moverse sobre hierba. Es totalmente diferente, así que tienes que ser muy específico"

En unas declaraciones recogidas por el 'AS', Alcaraz ha analizado la posibilidad de imponerse a Novak Djokovic, campeón de los últimos 4 Wimbledons, sobre el verdín de Londres: "Djokovic, junto con Federer, es de lo mejor que ha pisado una pista de hierba, así que será difícil. No digo que no estoy capacitado para ganarle a Djokovic, pero sobre hierba tengo menos posibilidades".

Una de las mayores preocupaciones que se tenía sobre el tenista de El Palmar después de su retirada en Roland Garros era su estado físico. Carlitos ha disipado las dudas y asegura estar al 100%: "Sé que estoy a un buen nivel físicamente. Hay gente que se cree que lo que me ocurrió contra Djokovic era una lesión, pero no fui así, fueron rampas, algo muy normal en los tenistas. A los dos días ya estaba perfecto".

Cuándo juega Alcaraz

Carlos Alcarazdebutará en el ATP 500 de Queen's el próximo martes a las 12:00 del mediodía. El murciano se enfrentará al tenista francés Arthur Fills, número 62 del mundo, para dar el primer paso hacia volver a convertirse en número 1.