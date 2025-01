La férrea defensa de Corretja a Carlos Alcaraz: "Mucha gente que opina no tiene ni idea..."

El Open de Australia, el primer Grand Slam del año da comienzo a la temporada 2025. Álex Corretja, exnúmero 2 de ATP, ha analizado cómo ve esta próxima temporada. "Tengo un poco la sensación de que estamos a las puertas de una temporada más alborotada de las que hemos tenido los últimos años", comentó.

El extenista apunta en 'Marca' a la falta de una hegemonía clara, aunque ya se ha empezado a vislumbrar en temporadas recientes. Con la juventud de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, pero también con la veteranía de Novak Djokovic: "Si bien pienso que tanto (Jannik) Sinner como (Carlos) Alcaraz van a seguir estando ahí, puede haber resultados bastante diversos porque los más jóvenes ya creen que pueden y los más veteranos saben que todavía tienen una oportunidad".

De cara al ganador de este Open de Australia el tenista catalán pone en el cartel de "favoritismo" al italiano, Jannik Sinner, pero confía en la frescura de Carlos Alcaraz al inicio del año: "Qué Alcaraz no gane algún Grand Slam este año para mí sería una sorpresa".

Tampoco descarta al rey del Abierto de Australia, Novak Djokovic, quien suma un total de diez títulos en este torneo. Además, señala a Alexander Zverev, quien, aún no ha levantado un Grand Slam: "Zverev siempre está ahí".

¿Las críticas hacia Alcaraz? "Me hacen reír pero son para llorar", comenta y añade: "Creo que mucha gente de la que opina no tiene ni idea de lo difícil que es conseguir lo que está haciendo. Alcaraz está protagonizando un carrerón". A sus 21 años, el murciano tiene margen de mejora y de crecimiento.

No obstante, sí ve una diferencia entre el tenista italiano y el español. "A veces, a Alcaraz se le agota la energía, y por eso Sinner, a día de hoy es aún más consistente", remarca el exnúmero 2.

A pesar de ello, elogió al de El Palmar: "Carlos, cuando juega bien, es el más completo de todos y eso le da una ventaja muy buena porque depende de él en cualquier superficie menos en indoor". La única pista donde Alcaraz no ha encontrado su lugar.

Por otro lado, también habló sobre la despedida de la leyenda española del tenis, Rafa Nadal: "El día de su despedida es obvio que no estuvo a la altura de su leyenda, no hay duda de ello. Un pabellón a las doce de la noche no era la situación para hacer un homenaje a nadie".

Finalmente, el e tenista apuntó a dos jugadores que pueden plantar cara tanto al italiano como al español en esta temporada: Giovanni Mpetshi Perricard y Hubert Hurkacz.