El motivo por el que un exnúmero 1 le aconseja a Carlos Alcaraz perder el Open de Australia

Tras vencer a Popyrin en la última prueba antes del Open de Australia, Carlos Alcaraz ha recuperado sensaciones después de perder contra Djokovic y De Miñaur.

El primer Grand Slam del año es uno de los grandes objetivos del murciano, al que solo le falta el de Melbourne para haber ganado todos los 'majors' con tan solo 21 años.

Sin embargo, hay quien le aconseja al número 3 del mundo que no gane el Abierto 'aussie'. Mats Wilander, exnúmero 1 y ganador de 7 Grand Slams, ha explicado sus motivos en 'Relevo'.

"¿Creo que es importante que complete el Grand Slam en carrera? No, no lo creo. Creo que será mejor si no lo hace", ha arrancado.

El sueco cree que es clave mantener la motivación: "Si todavía puedes tener razones para jugar y razones para mantener la motivación, es algo bueno. Mi razón para seguir adelante fue que nunca gané Wimbledon".