La curiosa estrategia que utilizó Novak Djokovic para convencer a Murray de que fuera su entrenador

Por increíble que parezca, Andy Murray entrenará a Novak Djokovic en 2025. El único tenista capaz de interrumpir el dominio del 'BigThree' entrenará al miembro del mágico tridente con más Grand Slams.

La noticia sorprendió porque Murray había anunciado su retiro hacía solo unos meses y porque se va a estrenar como entrenador con el tenista con más 'Majors' de la historia del tenis.

Sin embargo, la intrahistoria de como se formó esta dupla es mucho más extensa de lo que uno pueda llegar a pensar. Durante un evento, Andy y 'Nole' se aventuraron a explicar con pelos y señales cómo fue la negociación que terminó con el escocés como entrenador del serbio.

"Tuvimos una larga conversación... La verdad es que me quedé en shock, no me lo esperaba. Le dije que tenía que consultar a mi esposa, ver qué me decía ella. Y la verdad es que me apoyó desde el primer momento. Es una oportunidad única y me di cuenta que había que, por lo menos, intentarlo y ver cómo se podía ayudar", explica Murray.

Ante las dudas de Andy, Djokovic reveló la estrategia que siguió para convencerlo: "La forma en la que realmente ocurrió fue que yo le rogué: 'Por favor, tienes que ser mi entrenador'. Nos pusimos de acuerdo, estuvimos 8-9 días haciendo una buena preparación en diciembre, y luego me sugirió que necesitábamos hacer un viaje juntos, centrado en las familias".

"Así que me lo llevé a la montaña. Yo crecí allí, mi familia son esquiadores... y para él iba a ser la primera vez que se ponía unos esquís. La verdad es que Andy tiene buen control y estabilidad", desvela Novak.

Será una dupla sobre la que habrá mucha antención puesta durante 2025. Djokovic quiere volver a poder competir con los Alcaraz, Sinner y compañía y la experiencia y la resiliencia de Murray pueden darle un 'extra' a la hora de enfrentarse a estos tenistas.