Hace unas semanas, en una entrevista en 'Movistar' después de que Novak Djokovic ganase su 24º Grand Slam en el US Open, Rafa Nadal aseguró que el serbio se sentiría "frustrado" si no fuera el tenista más laureado de la historia.

"Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido, ha llevado la ambición al máximo", señaló.

"Yo he sido ambicioso, pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, no estar frustrado, no cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no iban bien", añadió.

Pues bien, en una entrevista en 'Sportal' le han recordado a Djokovic las palabras de su eterno rival, y el serbio no ha querido mojarse... en exceso.

"Rafa es un gran campeón, alguien a quien respeto y aprecio como lo que es: un gran campeón, mi mayor rival y alguien que, como jugador, ha contribuido a moldear mi juego y los resultados que he conseguido a lo largo de mi carrera", ha arrancado el número 1 del mundo.

'Nole' no quiere hablar mal ni de Rafa ni de Roger Federer, por ello guarda silencio: "No tengo ninguna intención de hablar de él de una forma negativa, ni de él ni de Federer: mi respeto hacia ambos está por encima de cualquier opinión negativa que pudiera tener".

"Por supuesto, no estoy de acuerdo. Tengo mi propia opinión, pero no la compartiré, no quiero entrar en profundidad en este tema. No hay ninguna necesidad", ha zanjado el serbio.