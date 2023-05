Stefanos Tsitsipas se encuentra en Roma afrontando el Masters 1000 previo a Roland Garros de una manera atípica: ni Rafa Nadal ni Carlos Alcaraz pueden impedirle ganar el torneo.

Por ello, el tenista griego se encuentra ante una oportunidad soñada para ganar su segundo título en 2023. El campeón de Montecarlo sabe que hay muchas facetas de su juego a mejorar: "Necesito regalar menos, cometer menos errores no forzados", destacó en 'Tennis Channel'.

"Siento que he perdido partidos ante los mejores, sobre todo finales, que no debería haber perdido", dijo.

El griego se refiere sobre todo a las últimas finales que ha disputado, el Open de Australia y el ATP 500 de Barcelona, donde sus verdugo fueron Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

"No lo achacaría a un tema de nervios, me parece que cometo, quizás, demasiados errores no forzados y les hago sentir más cómodos de lo que me gustaría", asumió refiriéndose a sus rivales.

"Sé que tengo grandes golpes, pero todo se reduce a saber cuándo y cómo utilizarlos de manera correcta y efectiva", expresó.

Stefanos dio una lección de autocrítica reconociendo sus fallos. Con su larga reflexión demuestra cómo hasta los deportistas profesionales también son víctimas de su mentalidad.

"A veces siento que me precipito porque quiero finalizar el trabajo con rapidez, pero el tenis es más complejo que eso, no es tan fácil como a mí me parece en mi cabeza", asumió.

El actual número 5 del mundo también cree que debe mejorar su servicio y errar menos al resto.

"David Ferrer, una bestia"

"Si soy capaz de tener paciencia en los intercambios, como hacía por ejemplo David Ferrer, una bestia que era tremendamente consistente y que nunca se aceleraba pero tampoco se quedaba corto", explicó.

"Le respeto mucho, porque hacía parecer al tenis como algo 'sencillo', te hacía ver que no necesitabas ninguna locura para ganar los puntos", concluyó.

Lo cierto es que el estilo luchador de David Ferrer le hizo mantenerse durante 7 temporadas en el top 10 de los mejores tenistas. Si Stefanos Tsitsipas consigue esa regularidad seguro que acabará cosechando títulos y hacerse un hueco entre los grandes.