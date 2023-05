El día 28 de mayo comenzará de forma oficial Roland Garros, el torneo favorito de Rafa Nadal. 22 de sus 14 Grand Slams fueron sobre la arcilla de París, y sería su mejor sitio para reaparecer después de 5 meses con problemas físicos.

En esta ocasión, Rafa Nadal no tendrá nada fácil su camino para revalidar el título. Actualemente ocupa la decimoquinta posición del ranking mundial, lo que le haría medirse a los rivales más complicados en las primeras rondas.

Por ello,, extenista estadounudense de origen germano y considerado uno de los mejores jugadores del siglo XX, contempla la

"Bajó al puesto 15 en la clasificación, esto será otra cosa interesante. La Federación Francesa de Tenis, que establece los cuadros y cabezas de serie, siempre se ha basado en reglas y clasificaciones", explicó el quinto tenista de la historia con más victorias.

Hay que recalcar que en los Grand Slams, la organización tiene potestad para colocar a los tenistas en el orden que consideren, tal y como ocurrió con Wimbledon en alguna ocasión con Roger Federer.

¿Nadal principal cabeza de serie? "Al menos entre los 4 primeros"

"Si no han cambiado el año pasado, no me imagino que van a poner a Rafa como primer o segundo cabeza de serie, lo que sinceramente creo que deberían hacer, al menos entre los 4 primeros, porque estará bien fuera del top 10 en el momento del torneo de Roland Garros", destacó.

Sin embargo, en Roland Garros el sistema no suele cambiar, y la directora Amelie Mauresmo no se ha manifestado al respecto: "Es el mayor interrogante que todos queremos que se responda", asumió Mc Enroe.

En 2022 Rafa llegó a París como quinta cabeza de serie y tampoco fue alistado dentro del Top 4. Aún así, barrió a Djokovic en cuartos, eliminó a Zverev en semifinales, y destrozó en la final a Casper Ruud.

Lo importante es que Rafa Nadal se recupere, porque si el de Manacor está al 70% de sus posibilidades volverá a demostar que no hay nadie que pueda batirle en París: la ciudad del amor, de Roland Garros y de un manacorí mordiedo el título con la Torre Eiffel de fondo.