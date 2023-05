Con Carlos Alcaraz eliminado en Roma, Novak Djokovic se ha convertido en el gran favorito al título. Eso sí, el título no le devolvería el número 1, propiedad del murciano después de su éxito en Madrid.

Eso sí, Djokovic se ve en buena forma y tiene entre ceja y ceja Roland Garros. "Cuantos más partidos juegues, mejor te sentirás en esta superficie. Me encantaría jugar la máxima cantidad de partidos en este torneo, por eso estoy aquí...", ha expresado tras derrotar a Grigor Dimitrov.

"Es una programación diferente este año, con una duración prolongada con la que tienes día libre entre partidos. De alguna manera es bueno porque tienes la oportunidad de recuperarte mejor, para trabajar en los detalles y luego rendir lo mejor posible en pista", ha comentado el número 2 del mundo.

Y avisa sobre lo que se viene: "Me estoy acercando al nivel deseado. Por supuesto, siempre se puede jugar mejor, pero he tenido un gran nivel y creo que cumplí durante la mayor parte del encuentro, a excepción de los cuatro últimos juegos del segundo parcial. Aparte de eso, he estado muy sólido".

Y finalizó con una frase contundente: "Espero poder mantener la misma trayectoria...". Y con esa trayectoria, se refiere a Roland Garros. Donde quiere triunfar. Sabe que Alcaraz podría ser su gran rival. La gran duda es la de Rafa Nadal, cuya participación sigue en el aire.