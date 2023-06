Roger Federer terminó su carrera con 20 Grand Slams,Rafa Nadaltiene 22, y Novak Djokovic consiguió en Roland Garros el número 23 para encabezar la lista del'Big 3'.

El balear y el suizo nunca se obsesionaron con los números, algo que 'Nole' sí. Por ello, el extenista John Lloyd destacó en el podcast 'Inside-In' que Djokovic es el más honesto por hablar de récords.

"Me encanta de Novak que dijo que estaba persiguiendo el récord y significó mucho para él. Rafa y Roger, a los que admiro, siempre decían que no estaban preocupados por el récord...no los creo", explicó. "Novak es el único que dice la verdad", indicó.

A pesar de ello, asume que Rafa y Roger siempre tendrán mayor popularidad, dado que su huella es imborrable. "Cuando la gente mire hacia atrás se dará cuenta de lo genial que es (Djokovic) y del viaje extraordinario que ha tenido".

Importen o no los récords, todos los amantes del tenis son afortunados al haber podido ver al mismo tiempo a los tres mejores tenistas de la historia.