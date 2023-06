Carlos Alcaraz jugó por primera vez sobre el verdín de Queens, y demostró que también puede brillar en una superficie en la que solo ha ganado en cinco ocasiones. A pesar, a pesar de todo, le costó imponerse (4-6, 7-5 y 7-6), ante un gran sacador como Rinderknech.

El francés subió a la red en muchos puntos y le sirvió para ganar el primer set y llegar al 'tie break' en el segundo. Por un momento, las alarmas se encendieron, pero Alcaraz sacó fuerza y orgullo en los momentos más difíciles para salvar su debut.

Carlos Alcaraz siempre sigue el lema de las 'Tres C'para continuar con la cabeza fría y no rendirse, y en rueda de prensa desveló que pensó en el ejemplo de Rafa Nadal: "Hay un alto porcentaje de partidos que no vas a estar a gusto, y como dijo Nadal, esos partidos hay que sacarlos".

"Estoy aprendiendo a conseguirlo, a jugar mal, pero estar bien mentalmente para sacarlo, reconoció. "Hoy no he jugado a un gran nivel, pero también es por la superficie...poder sacarlo te da mucha confianza", asumió.

A 4 victorias de ser número 1

Con la primer ronda de Queens superada, este jueves llegará se enfrentará a Jiří Lehečka, y está a cuatro partidos de volver a ser el líder del circuito. Es importante que el murciano acumule horas de vuelo para que eleve aún más su confianza de cara a la gran cita de Wimbledon.