Durísima crítica de un exnúmero 1 a Carlos Alcaraz: "Es un kamikaze"

Jim Courier, ganador de cuatro Grand Slams, se mostró muy duro con el murciano tras caer en su debut en el Masters 1000 de París.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazAgencia EFE

La derrota frente a Cameron Norrie (6-4, 3-6 y 4-6) en su estreno en el Masters 1000 de París le ha deparado una durísima crítica a Carlos Alcaraz por una vox más que autorizada dentro del mundo del tenis.

Jim Courier, exnúmero uno del mundo, ha analizado en 'TennisChannel' el partido ante el británico y ha señalado el "alto riesgo" que asume el murciano.

"Lo que nos encanta de Alcaraz es el riesgo que pone en partidos como este, su carácter impredecible. La forma en que se lanza a la red, contra todo pronóstico y lógica. Juega tenis a un muy alto riesgo. Y muchas veces le sale bien", explicó.

Sin embargo, hay días en los que ese ímpetu se vuelve en su contra: "Pero en un día como hoy... 54 errores no forzados, cuando para ganar un set necesitas 24. Más de dos sets completos de errores no forzados de Alcaraz".

"En el fondo, es parte de su estilo. Es un 'kamikaze'. Se tira a la red contra alguien ante el cual no le hace falta. Alguien (como Norrie) que no va a tirar muchos ganadores desde fondo de pista. Es la 'Alcaraz experience'. Tiene días muy buenos y días como hoy, que llevaba mucho tiempo sin tener, que nos pillan de improviso", explicó.

De hecho, el ganador de cuatro 'majors' considera que el partido ante Norrie es muy similar a la derrota de Alcaraz en su estreno en el pasado Masters 1000 de Miami contra David Goffin.

"Me recuerda a lo que ocurrió en Miami. Se lo pasó bien, jugó ligero, pero se fue eliminado muy pronto", zanjó.

