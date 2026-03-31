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"Esta es una carrera de fondo"

"No es un drama": Samu López resta importancia a que Carlos Alcaraz pierda el número uno

El técnico alicantino afirma que el tenista español reconoce la posibilidad que tiene de perder su estatus en el ranking ATP debido a que ya lo ha vivido anteriormente, por lo que no teme que suceda.

El desolador pronóstico de un legendario entrenador sobre Carlos Alcaraz: "Está aburrido"El desolador pronóstico de un legendario entrenador sobre Carlos Alcaraz: "Está aburrido"Getty

El puesto número uno de Carlos Alcaraz en el ranking ATP peligra. Los últimos resultados del murciano en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami han reducido la distancia entre él y su acérrimo rival: Jannik Sinner.

El italiano se ha hecho con el 'Double Sunshine' de forma excepcional y podría arrebatarle el puesto en abril. Dicho escenario podría plantearse en Montecarlo, próxima cita de ambos en la que se medirían en una hipotética final. Allí se decidirá, a menos que los dos caigan en las primeras rondas, si habrá un nuevo número uno o si Carlos mantiene su estatus un poco más.

Ante tal situación, Samu López, entrenador de Alcaraz, se ha mostrado tranquilo respecto a la situación de su jugador. "Creo que entiende qué puede pasar y que no es un drama. Ya le ha pasado antes", asegura el técnico alicantino en una entrevista para 'Eurosport', sobre la posible pérdida del número uno.

"Al final, ser el número 1, el número 4… lo que importa es que veas que estás evolucionando, que estás listo para los grandes momentos y que puedes seguir sumando títulos", añade López, restando importancia a la posición en que se encuentre Carlos en el ranking.

Por último, Samu defiende que la importancia de la clasificación reside en "la constancia a lo largo de todo el año", por lo que aquel que más tiempo haya estado como el número uno suele ser el mejor. "El primer puesto es consecuencia de la constancia a lo largo de todo el año. Esta es una carrera de fondo. Ya veremos; en distintos momentos uno defiende puntos, luego otro. Al final, quien termine primero se lo merecerá. No hay necesidad de darle más importancia de la que tiene", concluye el entrenador de Alcaraz.

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