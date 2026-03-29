Terrible pronóstico de un mítico entrenador sobre el futuro de Alcaraz: "No volverá a ganar..."

El desolador pronóstico de un legendario entrenador sobre Carlos Alcaraz: "Está aburrido"

Mark Petchey, exentrenador de jugadores como Andy Murray y Emma Raducanu, habla sobre el tenista español y carga contra el calendario ATP y la exigencia que puede llegar a generar sobre los tenistas 'top'.

La derrota de Carlos Alcaraz en el Miami Open sorprendió al mundo del tenis. El tenista murciano perdió contra Sebastian Korda en tercera ronda (3-6, 7-5, 4-6) y se marchó de Florida antes de tiempo.

Esto ha hecho que mucha gente se pregunte el por qué de esta derrota de Alcaraz. Uno de ellos ha sido Mark Petchey, exentrenador de jugadores como Andy Murray o Emma Raducanu, quien ha explicado cuál puede ser la razón de la temprana despedida del español del Masters 1000 de Miami.

Para Petchey, la principal razón se debe al calendario: "Creo que la temporada de tenis es bastante difícil. Creo que olvidamos lo joven que es Carlos. Después de haber conseguido el Carrer Grand Slam, ir luego a Oriente Medio y después jugar en Indian Wells. Puede que este sea el torneo que nunca vuelva a ganar, simplemente por culpa del calendario".

"Alcaraz siempre rendirá mejor en Indian Wells, y su juego se adapta mejor a Indian Wells porque su potente derecha realmente destaca allí. Así que si gana en Indian Wells o llega lejos, entonces tiene que venir a Miami y ya está cansado", concluyó el entrenador británico, en declaraciones recogidas por 'Punto de Break'.

Es evidente que el ritmo de competición al que se había sometido Alcaraz este comienzo de 2026 era inviable. El objetivo del número uno pasar por llegar de la mejor forma a Roland Garros, que dará comienzo en poco menos de dos meses.