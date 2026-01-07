Sorteo de octavos de final de Copa del Rey: Real Madrid, Barça y Atleti ya conocen rivales

El conjunto blanco visitará al Albacete, el azulgrana jugará contra el Racing de Santander y los de Simeone se enfrentarán ante el Deportivo de la Coruña.

Se jugarán el 13, 14 y 15 de enero

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol, ha acogido este miércoles 7 de enero el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey.

Con once equipos de Primera división y cinco de Segunda, la gran novedad del sorteo era la inclusión en el bombo de los cuatro equipos que disputan la Supercopa (Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Athletic Club de Bilbao).

Estos cuatro se han unido a los ya clasificados de Primera (Elche, Real Sociedad, Valencia, Osasuna, Alavés, Real Betis y Rayo Vallecano) y a los cinco equipos de Segunda (Deportivo de la Coruña, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Albacete, Burgos).

Los encuentros que dirimirán los cruces de cuartos de final se jugarán el 13, 14 y 15 de enero y en esta ronda regresará el videoarbitraje.

Cabe recordar que el actual formato de la Supercopa no incluye prórroga, por lo que si el partido termina en empate tras los noventa minutos reglamentarios, todo se decidirá en penaltis.

Ejercerán de locales los clubes de inferior división y, en el caso de los equipos de Primera que se enfrentarán entre sí, será en el campo del que salga primero en el sorteo.

Partidos de octavos de final de la Copa del Rey