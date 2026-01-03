Por encima de Nadal, Federer y Djokovic: los legendarios registros que podría superar Alcaraz en 2026

A pesar de su juventud, el murciano se está posicionando en el 'Hall of Fame' de la historia del tenis. Estos son algunos de los hitos más importantes que el tenista podría lograr esta temporada.

Carlos Alcaraz es el tenista número uno del mundo según el ranking ATP. El murciano lleva años demostrando que tiene argumentos de sobra para ser el heredero de Rafa Nadal y este 2026, con tan solo 22 años años, puede completar varios hitos históricos en los grandes premios del mundo del tenis.

En sus vitrinas Carlitos tiene ya seis trofeos de 'Grand Slam'. Cuatro de ellos, conseguidos las últimas dos temporadas, lo que supone la mitad de los grandes disputados en ese periodo, la otra mitad se la llevó su rival Jannik Sinner. Esta temporada arranca en pocos días, el próximo 12 de enero con el Open de Australia, el primer grande del año. Es el único 'Grand Slam' ausente en la vitrina de Alcaraz y de conseguirlo, se convertiría en el tenista más joven de la historia en conquistar los cuatro grandes.

No solo esto, además, el de El Palmar puede hacer historia también en Roland Garros, donde es el máximo favorito tras la histórica remontada a Sinner el año pasado. De ganar, Carlos se uniría al exclusivo grupo de tres tenistas que han triunfado en tres años consecutivos sobre la tierra batida: Björn Borg y Nadal, que lo hicieron en cuatro y cinco temporadas respectivamente.

En cuanto a Wimbledon, el murciano acumula ya dos triunfos, y puede convertirse este año en el español con más títulos del grande británico en la historia, por encima de Nadal, Garbiñe Muguruza, Manolo Santana y Conchita Martínez. Y en tierra americana, Alcaraz puede repetir el hito de Roger Federer que no sucede desde hace 18 años en el que el campeón del torneo se repite dos temporadas seguidas.

Esta sería la hoja de ruta para un 2026 que puede ser histórico para Carlos Alcaraz. Con solo 22 años afronta muchos récords que seguirían impulsándole a lo más alto de toda la historia del tenis.