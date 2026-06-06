La increíble historia de Granollers tras proclamarse campeón de Roland Garros

La pareja formada por el argentino y el español ha dominado en la final de París para hacerse con su tercer Grand Slam en el último año.

Marcel Granollers y Horacio Zeballos han hecho historia en Roland Garros al imponerse en la final a Harri Heliovaara y Henry Patten en el cuadro de dobles por segundo año consecutivo. El español y el argentino se impusieron por 6-4 y 6-2 en algo más de una hora para hacerse con el título en París.

A sus 40 años, Granollers, firma así una de las historias más espectaculares del mundo del tenis. El catalán cayó derrotado en las cinco primeras finales de Grand Slam que disputó, tres de ellas con su actual compañero. Sin embargo, en los últimos años han logrado revertir esta situación con su doble triunfo en Roland Garros y el US Open.

La dupla salió al partido con confianza y se impuso en un duelo en el que superaron a sus rivales con gran comodidad. Mostraron un alto nivel de juego y resolvieron la cita con una de las mayores exhibiciones de tenis de su carrera, que acabó por desesperar al británico y al finlandés, que cedieron muchos puntos.

De esta manera, ambos tenistas plasman su nombre en la historia de la modalidad de dobles y suman ya tres grandes en apenas doce meses. La de Granollers es, sin duda, una de las mayores historias de superación del tenis y demuestra que nunca es tarde para perseguir un objetivo que finalmente ha terminado conquistando por partida doble.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido