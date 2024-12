¿Debería ser entrenador Nadal? La sorprendente reflexión de una leyenda del tenis español "Al 99,9%..."

"No se puede dar nada por seguro"

El 'adiós' de Rafa Nadal está siendo complicado de asimilar para el tenis español. Es por ello que, con la noticia de que Andy Murray, recién retirado del tenis profesional, iba a ser entrenador de Novak Djokovic, son muchos los que se han aventurado a pedir que Rafa se anime a convertirse en entrenador.

Álex Corretja, extenista español, ha analizado qué número de posibilidades cree que hay de que el manacorí termine en los banquillos del tenis profesional: "Desde mi punto de vista, es imposible, 99,9% imposible, porque uno nunca puede dar nada por seguro en la vida. Me sorprendería muchísimo. Pienso que necesitará algún tiempo para pensar en lo que quiere hacer realmente.

"Tengo la impresión de que, aunque tenga hijos y esté ocupado en casa, Andy tiene menos que hacer en su vida diaria. Rafa vive en Manacor y tiene su academia, así que no le veo viajando mucho. Quizá Andy todavía quería viajar, tener estas experiencias", ha confesado Corretja en unas declaraciones para 'Eurosport'.

Pese a que no ve a Nadal como entrenador, el ex número dos del mundo sí le encuentra un propósito de cara al futuro: "No veo a Rafa como entrenador o asesor de nadie. Le vería más como asesor de algo grande como el Real Madrid, aportando algo al club dando algunas charlas".

Es una posibilidad que ilusionaría a muchos aficionados al tenis. De hecho, lo que más se ha resaltado de la retirada de Nadal es lo mucho que podría enseñar a las generaciones venideras del tenis profesional.