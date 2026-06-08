Serio aviso de una leyenda a Sinner sobre Wimbledon

Mats Wilander, exnúmero 1 del mundo y ganador de siete Grand Slams, no tiene tan claro el gran favoritismo del italiano de cara al tercer 'major' de la temporada.

"Él será el favorito para ganar, pero..."

Jannik Sinner ha acudido este lunes al Hospital San Raffaele de Milán para someterse a unas pruebas médicas tras las molestias que sufrió en Roland Garros.

El italiano cayó en segunda ronda ante Juan Manuel Cerúndolo cuando iba 5-1 arriba en el tercer set y dos sets a favor.

Aparentemente parecía que al número 1 del mundo le podía estar dando un golpe de calor, pero tras la derrota explicó que había sentido molestias físicas.

Su presencia en Wimbledon está garantizada, pero hay quién duda sobre en qué estado llegará el italiano a la hierba.

Uno de ellos es Mats Wilander, exnúmero 1 del mundo y ganador de siete Grand Slams, que en declaraciones a 'Ubitennis' ha explicado que no ve tan favorito a Sinner en Londres como lo era en París.

"En mi opinión, él será el favorito para ganar, pero quizá no de forma tan clara como lo era en Roland Garros", ha señalado.