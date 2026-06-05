La llamativa reflexión de un mito del tenis español sobre Jódar: "Esperaba que estuviera arriba, pero..."

David Ferrer, capitán de la selección española, no se sorprende ante la irrupción de Rafa aunque reconoce que no la esperaba de manera tan repentina.

Rafa Jódar ha pasado en poco más de tres meses de ni si quiera ser profesional a estar metiéndose en rondas finales de los torneos más importantes del circuito ATP. Nadie se esperaba su irrupción, o casi nadie.

Leyendas del tenis como David Ferrer sí tenían muy vigilado al de Leganés pero ni tan siquiera ellos podían esperarse que Rafa mejorara tanto en tan poco. El propio alicantino así lo reconoce: "A ver, me esperaba que estuviera arriba, pero no tan pronto, porque ha sido todo muy rápido".

"En un año está ganando muchísimos partidos. Creo que es importante, por supuesto, que siga manteniendo esa línea, pero sobre todo que cuide el calendario a nivel físico", asegura David en declaraciones para 'As'.

Jódar ya aseguró que su objetivo es disputar los 'Grand Slams' que quedan este año. Wimbledon y US Open serán una nueva oportunidad para el de Leganés de demostrar porqué ha pasado a formar parte del escarparate mundial en tan poco tiempo.