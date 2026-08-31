'La pista de la marihuana' espera a Rafa Jódar: "Es como la sala de estar de Snoop Dogg"

Temor en el tenis español: Rafa Jódar sufre molestias en la muñeca al igual que Carlos Alcaraz

El Leganés debutará en el US Open jugando en la pista 17 del Billie Jean King Tennis Center, muy conocida por el fuerte olor que se respira.

Rafa Jódar debutará este martes no antes de las 19:30 horas en España en el US Open, torneo que ganó en la categoría junior hace dos años.

Con el australiano Thanasi Kokkinakis como rival, jugará en la pista 17 del Billie Jean King Tennis Center.

Se trata de una pista que está cerca del Corona Park, un parque en el que se suele fumar marihuana y el olor llega hasta el recinto del US Open.

"La pista 17 huele como la sala de estar de Snoop Dogg. Dios mío, está en todas partes. Toda la cancha huele a hierba", dijo Zverev hace unos años.

Ya en esta edición, ha sido la británica Katie Boulter la que se ha quejado: "No me hace mucha gracia jugar en estas condiciones. Ya he percibido ese olor durante un partido. Es algo que no me gustaría oler. Intento concentrarme y, obviamente, eso me saca de mi burbuja. Podríamos prescindir de ello; no necesitamos distracciones".

Cabe recordar que desde 2021 es legal consumir cannabis en la vía pública para los mayores de 21 años, por lo que, por el momento, poco se puede hacer.