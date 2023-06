Tsitsipas y Paula Badosa mantienen más que una relación amistosa. Solo hay que ver lo que dijo el griego en declaraciones en el torneo de Halle: "Estoy cada vez más interesado en su mente, mucho más que en cualquier otra cosa".

"Está claro que hay atracción, pero a veces se trata de una conexión entre dos almas, de enamorarse de su mente", destacó el heleno.

A pesar de su derrota contra Nicolás Jarry, Stefanos estaba en un estado de felicidad debido a la tenista española: "Es como si compartiésemos la misma identidad: mismo estilo de vida, mismos deseos, mismas pasiones, mismas ambiciones. Lo mismo...es maravilloso".

Ante estas palabras del griego, quedaba por saber la opinión de Paula Badosa. La actual 33 del mundo acudió a la 'SER', y se le preguntó por su preferencia acerca de Carlos Alcarazy Tsitsipas.

"No me pongas en estos compromisos. Pero tengo que hacer caso al corazón...", fue su respuesta entre risas.

Lo cierto es que Carlos Alcaraz es la bestia negra de Tsitsipas, ya que le ha derrotado en las 5 veces que se han enfrentado. La última en cuartos de final de Roland Garroscon una exhibición del murciano.

Recuperación para llegar a Wimbledon

Paula Badosa está pasando por un momento delicado al arrastras lesiones que le han privado de disputar Grand Slams. Debido a hecho a bajado muchas posiciones en el ranking, pero confía en seguir lo plazos marcados para volver en plena forma: "Los médicos me han dicho que eran 8 semanas mínimo, han pasado 5".

"Dije que quería llegar, pero sé que si llego no va a ser al 100%", dijo. Estará al límite ya que Wimbledon comienza el 3 de julio. Aún así "está dando todo" para recuperarse.

"La lesión se está recuperando rápido, pero quiero intentar pisar pista este fin de semana para tener una semana para adaptarme", explicó. "No he tenido la oportunidad de jugar ningún Grand Slam y se me hace duro mentalmente...estoy empujando, lo estoy intentando", concluyó Badosa.