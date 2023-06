Era el último punto, y Carlos Alcaraz subió a la red para ganar el punto poner el broche final a un partido perfecto,(6-2, 6-1 y 7-6 (5)). En dos horas derrotó al número 5 del mundo, y no cedió ni un solo set a pesar del empeño que tuvo Tsitsipas en el tercero.

El tenista griego es muy caballeroso, y su carácter ya enamoró a Madrid en el Mutua con su frase: "1,2,3...hala Madrid!. En esta ocasión, su reconocimiento, al joven Carlitos es la muestra más pura de deportividad, y ejemplo para las próximas generaciones.

Se acercó a la red, le dio tres afectuosas palmadas en el pecho y le señaló con el dedo consciente de que Alcaraz es una bestia, y en los cuartos de final de Roland Garros lo volvió a demostrar.

🤔 ¿Tengo que ganar dos veces? Pues lo hago@carlosalcaraz se mete por primera vez en semifinales tras derrotar a 𝗧𝘀𝗶𝘁𝘀𝗶𝗽𝗮𝘀 con exhibición primero y sabiendo sufrir al final 😍 El viernes, el partido soñado ante 𝗗𝗷𝗼𝗸𝗼𝘃𝗶𝗰#RolandGarros | #RGEurosport pic.twitter.com/IQSz0FFzNH — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 6, 2023

Carlos Alcaraz 5-0 Tsitsipas: pleno de victorias

Carlos Alcaraz tiene tomada la medida al tenista heleno, ya que le ha derrotado en las 5 ocasiones que se han enfrentado. Por ello, el griego quería probar un método diferente para tener más opciones este martes en Roland Garros.

Decidió tomarse una pastilla de melatonina para echarse la siesta antes del partido para estar más mentalizado. Pero ni por esas, de hecho Stefanos reconoció que no fue buena idea... tendrá que esperar a otra oportunidad para vencer al 'mago' de El Palmar

"No lo volveré a hacer, no me ha sentado bien. Lo hice porque estos cambios de horas estaban afectando a la programación de mi sueño y para mí es fundamental poder descansar para recuperar", explicó Stéfanos.

A pesar de todo, Tsitsipas se encontró con la mejor versión de Carlos Alcaraz, ya que el mismo destacó que jugó "uno de los mejores partidos" de su carrera. El número uno del mundo ya tiene entre cejas el partido del viernes en semifinales ante Novak Djokovic.