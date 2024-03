Carlos Alcaraz sigue brillando en el Open de Miami. Ya está en cuartos de final después de superar con un muy buen juego al italiano Musetti: en un doble 6-3. Y en rueda de prensa habló de cómo ha recuperado esa sonrisa que tan importante es para su día a día.

"Lo que he cambiado es intentar sentirme mejor fuera de la pista", dice Carlitos, que apuesta por "hacer lo que le gusta y le tranquiliza": "El golf me tranquiliza mucho y en Indian Wells jugué todos los días".

Y todos esos cambios le han llevado a recuperar su tenis brillante: "Sentirme vivo dentro de la pista me ayuda mucho". No lo ha pasado bien en los últimos meses, sobre todo después de la eliminación en el Open de Australia: "No encontrarme en pista, no encontrar mi buen juego, disfrutar menos en la pista".

Pero esas dudas han quedado atrás. Ahora sonríe de nuevo. Y hasta los periodistas de la sala de prensa se dieron cuenta. Carlitos volverá a la competición este jueves en los cuartos de final de Miami contra Dimitrov. Un partido de altura para seguir creciendo.