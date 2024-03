Carlos Alcaraz sigue avanzando en su objetivo de lograr el 'Sunshine Double' (ganar en Indian Wells y el Masters 1.000 de Miami el mismo año).

El número 2 del mundo ha vencido en la madrugada de este martes a un Gael Monfils que está completando un arranque de temporada notable, pero que sucumbió ante el tenista de solo 20 años.

El francés, de 37, ejemplificó la superioridad del murciano en pleno partido tras ceder un punto. "Tengo que ir a lo grande. No puedo pasarle. Es una locura", le dijo a su entrenador entre risas, auque este también se rindió ante la evidencia: "Está en todos lados".

Alcaraz, tras vencer por 6-2 y 6-4, ya está en octavos de final de Miami, donde se medirá a un sorprendente Lorenzo Musetti que dejó en el camino a Ben Shelton. 'Feel the magic', escribió Carlitos en la cámara tras la victoria. A buen entendedor, pocas palabras.

