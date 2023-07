Carlos Alcarazhizo historia y consiguió su primer Wimbledon tras vencer en cinco sets al dominador de los últimos cuatro años del torneo londinense, Novak Djokovic. Una victoria que puede suponer un cambio de era en el tenis, pero que el propio tenista murciano lo descarta.

El número 1 atendió a los medios tras su victoria en el All England Club y reconoció que, pese al primer set, siempre confío en la victoria: "Tenía fe porque es un Grand Slam y quedaba mucho partido. Sabía que iba a tener mis oportunidades y sí pensé que tenía que subir el nivel. Yo creí en mí en todo momento. Si pierdo hubiese estado igual de orgulloso de mí porque tenía delante a una leyenda".

Una leyenda, Novak Djokovic, que se deshizo en elogios hacia Alcaraz, una palabras que el de El Palmar aprecia mucho: "Es una locura que lo diga él que ha jugado contra leyendas del tenis y que ha disputado partidos épicos con Nadal, Federer y otros jugadores. Es un gran halago y me da ganas de seguir trabajando".

Esta victoria supone la primera vez desde 2003 que un tenista fuera del 'Big Four' gana Wimbledon, un hecho que Alcaraz no cree que sea un cambio de era: "No lo pienso así porque mientras estén activos Rafa y Novak no va a haber un cambio de era".

"En unos años, cuando ellos se retiren y no jueguen más, el debate puede surgir. Ahora no es el momento, pero incluso en unos años habrán surgido nuevos jugadores que se habrá consolidado y ganado Grand Slams. Mientras estén ellos, esos debates tienen que esperar", añadió.

'Carlitos' ha recibido miles de felicitaciones, pero el murciano destacó varias que le hicieron ilusión: "Rafa, siempre que te felicita te hace especial ilusión porque es tu ídolo. También Fernando Alonso, al que admiro, Will Smith me sorprendió que me felicitara, mi amigo Jimmy Butler... Ha habido un montón de mensaje que me han hecho ilusión".