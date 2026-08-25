Federer y la vuelta de Carlos Alcaraz en el US Open: "Nunca pude jugar contra él..."

Al extenista suizo le habría encantado jugar contra Carlos Alcaraz: "Sería genial jugar un último partido contra él...".

Carlos Alcaraz volverá a la competición en el US Open tras varios meses de lesión en la muñeca derecha. Y la leyenda Roger Federer le desea lo mejor: "A ver cómo se siente, pero le deseo lo mejor. Es bueno que esté de vuelta, que haya llegado a tiempo para el torneo".

En palabras que publica 'Mundo Deportivo' este martes, Federer no se atreve a descartarle para el título: "Sigue en plena forma. Y si sigue es porque siente que puede ganar el torneo. Yo no le descarto nunca, le he visto hacer cosas increíbles".

Le hubiera gustado jugar contra Carlos... y contra Jannik Sinner. Pero cuando irrumpió esa generación, Federer ya sufría muchos problemas de rodilla: "Tal vez sería con Carlos. Creo que es emocionante. Nunca tuve la oportunidad de jugar contra él. Ni frente a Sinner. Sólo entrenamos un poco cuando ellos estaban empezando".

"Me perdí esa generación, desafortunadamente, por mi problema de rodilla", explica el extenista suizo, que estará presente en Nueva York.

A la pregunta de contra quién le gustaría jugar un último partido de tenis, Roger vuelve a mencionar a Carlos: "También sería genial tener un último partido de US Open con él. No tengo por qué preocuparme por cómo debería jugar contra Carlos porque no estoy en el cuadro".

¿Cuándo vuelve a jugar Alcaraz?

El murciano vuelve a competir este martes, 25 de agosto, en el torneo de dobles mixto junto a la leyenda Serena Williams. Su partido arrancará a partir de las 20 horas (horario peninsular español).

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