Murray estalla contra Wimbledon durante el partido entre Sinner y Dimitrov: "¡Qué ridículo!"

El partido entre Jannik Sinner y Grigor Dimitrov fue una montaña rusa de emociones. Todo culminó de la peor forma para los aficionados al tenis con la inoportuna lesión del búlgaro cuando lideraba por dos sets a cero frente al número uno del mundo.

Antes de producirse ese fatal desenlace, la organización de Wimbledonvolvió a protagonizar otra acción impopular para el espectador. Es holgadamente conocidas las decisiones del torneo inglés sobre las horas de luz y del descanso de los vecinos colindantes a la instalaciones.

Así, la organización de Wimbledon decidió cerrar el techo de la pista central en pleno partido interrumpiendo el duelo. Una decisión que sorprendió ya que aun quedaban luz natural en la localidad británica. Esta decisión fue criticada por una de las grandes leyendas de la última década, Andy Murray.

El británico rajó en su cuenta oficial de X sobre la decisión de la organización de frenar el partido de octavos de final entre el italiano y el búlgaro: "Qué ridículo cerrar el techo a estas alturas del partido. Queda al menos una hora de luz... ¡Todavía se puede jugar más de un set de tenis! ¡Es un torneo al aire libre!"

Este tipo de interrupciones pueden enfriar a los jugadores. Algunos recordaron este hecho cuando se produjo la lesión del rival del transalpino, señalando este hecho como una de las razones para que se produjera la retirada del búlgaro.

So ridiculous to close the roof at this stage of the match. At least an hour of light left….well over a set of tennis can still be played..its an outdoor tournament! 👎