Ahora

'El Chiringuito'

Exclusiva de Josep Pedrerol: los planes del Real Madrid con Arbeloa y Klopp

En 'El Chiringuito', Josep Pedrerol contó que habrá una reunión en los próximos días entre Arbeloa y Florentino Pérez.

Chirin

Tras la eliminación del Real Madrid en la Champions League, la temporada está prácticamente terminada. Y empiezan las planificaciones. Josep Pedrerol, en 'El Chiringuito', ha contado los planes del Madrid para el banquillo con Álvaro Arbeloa y también con un Jurgen Klopp que ha quedado descartado.

"En los próximos días habrá una reunión de Arbeloa con Florentino Pérez para valorar la temporada", cuenta Josep.

"Arbeloa no está destituido como entrenador. Eso de que está fuera no es cierto. El club sabe que el vestuario apoya la continuidad de Arbeloa. En el club piden paciencia", explica el presentador.

Y deja claro que el preparador alemán no es una opción para el banquillo blanco: "Jurgen Klopp no está previsto que fiche por el Real Madrid".

Las 6 de laSexta

  1. Israel y Líbano acuerdan un frágil alto el fuego que Netanyahu sugiere romper y que no incluye a Hizbulá ni la retirada de tropas
  2. Yolanda Díaz rechaza obligar a teletrabajar para recortar costes como propone Bruselas: "Creo que el criterio es la voluntariedad"
  3. Gobierno desbloqueado: el Partido Popular y Vox llegan al fin a un acuerdo para Extremadura
  4. Los últimos purgados de Vox se revuelven contra la dirección: anuncian acciones legales y Abascal mantiene que ni le "preocupa" ni le "ocupa"
  5. Desde muestras de agua a la escalera oxidada: el registro de más de cuatro horas del zulo clave en el crimen de Esther López
  6. Un Citroën dos caballos eléctrico: el proyecto de Stellantis en Vigo para recuperar su clásico