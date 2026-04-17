Exclusiva de Josep Pedrerol: los planes del Real Madrid con Arbeloa y Klopp

En 'El Chiringuito', Josep Pedrerol contó que habrá una reunión en los próximos días entre Arbeloa y Florentino Pérez.

Tras la eliminación del Real Madrid en la Champions League, la temporada está prácticamente terminada. Y empiezan las planificaciones. Josep Pedrerol, en 'El Chiringuito', ha contado los planes del Madrid para el banquillo con Álvaro Arbeloa y también con un Jurgen Klopp que ha quedado descartado.

"En los próximos días habrá una reunión de Arbeloa con Florentino Pérez para valorar la temporada", cuenta Josep.

"Arbeloa no está destituido como entrenador. Eso de que está fuera no es cierto. El club sabe que el vestuario apoya la continuidad de Arbeloa. En el club piden paciencia", explica el presentador.

Y deja claro que el preparador alemán no es una opción para el banquillo blanco: "Jurgen Klopp no está previsto que fiche por el Real Madrid".