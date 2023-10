Hace escasas semanas el director del Open de Australia confirmaba la presencia de Rafael Nadal en el que será el primer Grand Slam de 2024. Desde ese momento tanto Rafa como algunas figuras del tenis han querido pronosticar el nivel con el que va a volver el manacorí.

Una de las predicciones que más han destacado es la de José Higueras, extenista y exentrenador, entre otros, del gran Roger Federer. Higueras ha sido duro con Nadal y le ha lanzado una advertencia.

"Soy un gran partidario de no jugar hasta que estés listo para hacerlo, porque si no lo estás y vas a jugar, pueden ocurrir un par de cosas. Una es que puedes tener un contratiempo. Dos, que no tengas ninguna posibilidad de ganar porque la competencia es muy buena", explicó el granadino en el 'Courtside: The US Open Podcast'.

Higueras ha señalado cual podría ser una de las claves de que Nadal tuviera un buen regreso: "Así que volviendo de una lesión como Rafa ha estado fuera, creo que lo ideal es que juegue dos, tres, cuatro torneos, que le den un poco de oportunidad de empezar a ganar partidos y recuperar esas buenas sensaciones".

El regreso de Rafa Nadal está cada vez más cerca. Sin embargo la incógnita que rodea toda su vuelta a las pistas es el saber como volverá y si podrá ser capaz de alcanzar el nivel que tenía antes de la lesión.