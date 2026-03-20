Verdeliss recuerda con Pedrerol su histórico reto: siete maratones en siete días en siete continentes

La atleta navarra Estefi Unzu corrió en tan solo una semana en la Antártida, África, Australia, Asia, Europa, Sudamérica y Norteamérica.

"Bastante tenía con sobrevivir, con intentar comer, con intentar dormir...": así recuerda Estefi Unzu cómo fue su reto de completar siete maratones en siete días en siete continentes.

En 'El Cafelito', la atleta navarra, conocida como Verdeliss en redes sociales, ha explicado cómo afrontó un reto de tal magnitud.

Influencer y madre de ocho hijos, corrió en solo una semana en la Antártida, África, Australia, Asia, Europa, Sudaméricay Norteamérica.

"¿Podías dormir con tanta adrenalina?", le preguntó Pedrerol. "Dormía dos o tres horas cada día, y encima lo llevé peor por las quemaduras solares", replicó Unzu.

"Me asustaba el frío, lo odio", recuerda sobre su arranque en la Antártida. Más explícita es sobre la carrera asiática: "En Dubái me cagaba".

Pero lo peor para Verdeliss llegó en Miami: "Empecé a vomitar, yo creo que el cuerpo dijo basta. He demostrado que puedo casi con lo imposible".