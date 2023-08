Varias docenas de escaladores continuaron trepando alrededor del herido de 27 años mientras este quedaba indefenso ante la nieve. Finalmente terminó perdiendo la vida.

Tras la difusión de las desgarradoras imágenes de los hechos, el mundo del montañismo se ha indignado por la actitud que tuvieron los compañeros ignorándole para alcanzar su camino hasta la cima.

He struggled for 3 hours hanging upside down to a rope & no one helped him but instead continued for summit.

Another video of Pakistani HAP Muhammad Hassan's dead body at the K2 Bottleneck.

Climbers crossing the most dangerous part of K2; The Bottleneck & the laying man in black & yellow dawn suit is reportedly Muhammad Hassan from Tissar Skardu, who died there and 130 climbers crossed over his body on ascent & descent.

This is gift of commercial climbing #Climbing