Ya es oficial el desembarco de la NFL en el Santiago Bernabéu: ¡Serán los Miami Dolphins!

Los Miami Dolphins jugarán un partido de la liga regular de futbol americano en el templo del Real Madrid, el Santiago Bernabéu. El deporte rey de los Estados Unidos va a llegar a España y con un equipo confirmado.

Se desconoce todavía el rival que acompañará a Miami a disputar un partido histórico para España. El calendario para la temporada siguiente de la NFL se definirá una vez termine la presente.

Bien es cierto que, por la configuración de la liga en dos conferencias y cuatro divisiones, la lista se reduce a solo nueve de los 32 equipos que conforman la competición. Serían los Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, New Orleans Saints, Washington Commanders, Los Angeles Chargers y Tampa Bay Buccaneers.

En el caso de los Buffalo Bills, New England Patriots y New York Jets las posibilidades se reducen al ser rivales de división. De todas formas, la propia NFL ya advirtió de que su aventura en tierras madrileñas traería "un partido grande".

En lo relativo a las fechas, se barajan tres opciones, aprovechando el parón de selecciones en los que el Real Madrid albergue sus futuros compromisos ligueros. Serían las correspondientes al fin de semana del 6-7 de septiembre, el 11-12 de octubre e incluso el 15-16 de noviembre.

La franquicia de Florida poseía los derechos de marketing en España, al igual que los Chicago Bears, por lo que era el principal candidato a participar en este evento inédito en la historia deportiva española.

¡Nos vemos en Madrid! 🇪🇸

We will be hosting the NFL’s first game in Madrid next season. pic.twitter.com/vfBltXlzkR