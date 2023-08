Resulta difícil comunicar la muerte de uno de los ciclistas más grandes en todos los tiempos. Se trata del legendario Guillermo Timoner, que a sus 97 años dice adiós tras una vida repleta de éxitos deportivos, sobre todo en ciclismo en pista.

Fue el primer ciclista español que logró proclamarse campeón del mundo, siendo así el primer nacional en ponerse el maillot arcoíris. Entre 1945 y 1965 ganó seis oros y dos platas. Además consiguió diecisiete campeonatos nacionales.

Y su leyenda siguió forjándose con 69 años, cuando pasó a ser ciclista más grande tras moto, en los Campeonatos de Europa de Veteranos.

Se retiró después del Mundial de Barcelona en 1984, y su espíritu de superación sigue presente entre las nuevas generaciones por su carácter. Una entrevista que hizo en 2011 en 'Club Ciclista Lloret' bien lo resume.

Guillermo Timoner, hablaba de sus inicios y no fueron nada fáciles: "Los mayores de 20 o 30 años decían que no podía correr con ellos puesto que les tiraría". "Yo aprendía fijándome en lo que hacían los mejores que yo", añadió.

"En todos los pueblos se disputaban carreras a pie, y bici, no federadas. Me fui con una bicicleta vieja a s'Horta y pedí correr. Me dijeron que era demasiado joven para correr, demasiado pequeño...los mayores de 20 y 30 años decían que no podía correr con ellos puesto que les tiraría", comentó.

"Yo decía: "Quiero correr, quiero correr". Precisamente esa carrera la gané", expresó.

Aquella carrera no federada que ganó siendo un adolescente fue un antes y un después. Desde entonces ganó seis títulos del campeonato del mundo en pista (1955, 1959, 1960, 1962, 1964 y 1965).

Una de sus imágenes más icónicas se la hizo en una prueba disputada en el Santiago Bernabéu junto a Federico Martín Bahamontes. El Real Madrid ha lamentado su pérdida a través de un comunicado: "El deporte español y el deporte mundial lamentan su pérdida. Descanse en paz".