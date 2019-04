La campeona olímpica McKayla Maroney denuncia que sufrió abusos sexuales desde los 13 años

Mckayla Maroney fue recibida por Obama tras proclamarse campeona olímpica en gimnasia artística en Londres 2012. Juntos repitieron el gesto que la viralizó en las redes sociales. Ahora, McKayla ha revelado que, desde los 13 años, sufrió abusos por su médico deportivo.

"La gente debe saber que esto no sólo ocurre en Hollywood. Soñaba con ir a los Juegos Olímpicos y lo que tuve que padecer para llegar fue innecesario y repugnante".

Maroney confiesa que la peor noche de su vida fue en octubre de 2011. El doctor la sedó con somníferos en un avión. Cuando despertó en un hotel, él se propasaba con ella.

Más denuncias de abusos sexuales

Un infierno similar vivió Tatiana Gutsu, gimnasta campeona olímpica en Barcelona 92. Ha denunciado que, con tan solo 15 años, la estrella del equipo masculino la agredió sexualmente

"¿Quién me violó en Sttutgart, Alemania en 1991? Vitali Scherbo. El monstruo que me ha mantenido aterrorizada en mi propia prisión durante tantos años".

La artista islandesa Bjork ha acusado al director danés Lars Von Trier de un acoso continuo cuando filmaron Dancing in the dark. "Me acariciaba durante unos minutos en contra de mi voluntad. Hubo constantes ofertas sexuales, extrañas, paralizantes y no deseadas".

Duros testimonios que buscan detener los abusos sexuales contra las mujeres.