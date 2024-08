Talash, b-girl nacida en Afganistán y refugiada residente en España, participó en los Juegos Olímpicos de París como miembro del equipo de refugiados en el que fue debut olímpico del breakdance en una cita de estas características. La afgana fue descalificada de la competición por lucir en una capa un mensaje político.

El texto en cuestión, que estaba en una capa azul que la breaker llevaba en su vestuarío decía lo siguiente: "Free Afghan Women (libertad a las mujeres afganas)"

El COI tiene completamente prohibido este tipo de mensajes políticos, y la Federación Mundial de Danza Deportiva explicó lo sucedido: "Talash fue descalificada por exhibir, en su vestimenta, un mensaje político".

Talash llegó hace dos años a España. En marzo recibió una Beca de Solidaridad Olímpica para empezar a trabajar en el CAR de Madrid con el equipo de breaking español.

"Estoy feliz por poder ir a competir. Pero quiero decir que las chicas allí no pueden estudiar. No pueden salir de su casa. No pueden bailar", recogen en el diario 'As' en palabras realizadas por Talash.

Y siguió: "Estoy aquí para decirle al mundo cómo están las chicas en Afganistán. Si me matan que sea haciendo lo que quiero".

Ahora se enfrenta a lo desconocido, pues por ese gesto podría ser incluso expulsada del equipo de refugiados.