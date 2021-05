Hafþór Júlíus Björnsson, popularmente conocido por su papel de 'La Montaña' en Juego de Tronos, ha dado a conocer su brutal cambio físico. El actor que interpreta a Ser Gregor Clegane en la conocida serie ha conseguido adelgazar 50 kilos en apenas unos meses.

"Estoy muy contento con mi estado de forma en este momento. Cuando comencé este viaje, pesaba 205 kg. Y ahora he bajado a 155 kg (341 libras). Me siento bien, me siento saludable", dice Björnsson en su vídeo de Youtube.

El que fuera el hombre más fuerte del mundo en 2020 al levantar 501 kilos en la modalidad de peso muerto, superando la marca de 500 kilos de Eddie Hall, se está preparando para su próximo combate de boxeo. El actor está muy involucrado en este nuevo deporte, y parece ir muy en serio. Precisamente se está preparando para luchar contra el propio Hall. Una pelea que tendrá lugar en septiembre y por la que 'La Montaña' está haciendo un duro trabajo para ganar más agilidad en el ring.

"Hago mucho trabajo de movilidad y juego de pies. También completo varias series en bicicleta estática para mejorar la resistencia y mis aptitudes cardiovasculares. Obviamente necesito hacer entrenamiento de fuerza, aunque muy enfocado a hombros, bíceps y tríceps con el objetivo de mantener la potencia. Para terminar el día, me relajo en la piscina y luego completo 15 minutos en una sauna de infrarrojos, seguidos de una sesión de crioterapia de otros 15 minutos", explica en el vídeo el actor.

Y es que el plan de alimentación ha cambiado drásticamente en Björnsson, quien ahora está realizando una dieta menos calórica. "¿Puedes creerlo? No estoy comiendo nada. ¡Me estoy quedando delgado! Pero me siento mucho mejor que cuando pesaba 205 kg y me forzaba a comer para ser el hombre más fuerte del mundo. Ahora tengo objetivos diferentes", señala el actor.