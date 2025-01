Viñales ya desafía a Pedro Acosta en KTM: "Quiero ser el más rápido de la marca"

La alineación de KTM es absolutamente increíble. De Pedro Acosta y Brad Binder en la oficial a Maverick Viñales y Enea Bastianini en la satélite. Cuatro pilotos capaces de ganar carreras... siempre que la moto se lo permita. Y el primer desafío de todos es convertirse en el más rápido de la marca.

Ese es el objetivo que se ha marcado Viñales, que llega directamente desde la Aprilia oficial y tendrá que adaptarse: "Somos cuatro pilotos que sabemos ganar y estar al frente del campeonato y con los demás pilotos queremos subir el nivel, pero evidentemente que quiero ser el más rápido de mi marca. Es un gran desafío".

"Todo el mundo ha sido muy amable en KTM. No es mi primera experiencia con Tech3 porque les conozco desde su etapa en Yamaha. Estoy contento con el equipo y la moto. Siempre he mantenido el contacto con KTM y con Red Bull", dice el español, que logró la única victoria no Ducati en este 2024.

Tiene otra objetivo: conseguir ganar contra marca diferente. "Claro que es bonito ganar con cuatro motos distintas, es un objetivo muy bonito, me pondría como el único de la historia, no solo de MotoGP, nadie lo ha conseguido. Pero el gran objetivo es otro...", ha explicado Maverick en la presentación de su moto.

"He ganado con tres marcas, y eso significa que siempre he tenido velocidad, con cualquier moto y en cualquier circunstancia. Eso me lleva a pensar que en un buen año puedo conseguir algo extraordinario, pero insisto que, aunque me gustaría mucho lograrlo, el verdadero objetivo no es ese, es luchar por el campeonato", dice el piloto español para cerrar.