Valentino Rossi tiene un 1% de opciones de no correr en MotoGP, con Petronas, el Mundial de 2021. Eso se sonsaca de su frase en la que prácticamente confirma lo que muchos dan por hecho, pero en la que deja un pequeño resquicio para que todo se vaya al garete.

"No he firmado, eso es falso. Al 99% correré con Petronas en 2021", comentó antes del comienzo de la temporada de MotoGP en Jerez.

Y es que aún quedan algunos flecos por cerrar, parece ser que relacionado con los mecánicos que estarán con Rossi en Petronas: "Está todo más o menos concertado con Petronas. Aún no está todo preparado, por eso no he firmado. Hay que construir el equipo. Intentaremos arreglarlo".

"Me encantaría llevar a bastante de la gente con la que trabajo en Yamaha. Lo vamos a hablar, porque aún no lo hemos hecho", cuenta.

Rossi lamenta que haya tenido que decidir todo sin haber corrido carrera alguna en 2020: "Ha cambiado mis planes. Quería haber corrido alguna carrera para ver si era competitivo, pero he tenido que tomar esta decisión sin correr".

"Quiero estar en el Mundial el año que viene aunque entraña un gran esfuerzo. Cuando eres mayor todo te cuesta más", afirma.

Valentino Rossi, si se cumplen los rumores que tan fuerte suenan y que él mismo confirma, salvo en un 1%, correrá con Petronas en 2021 y en 2022 formando pareja con Morbidelli.